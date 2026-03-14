Boluspor deplasmanında son dakikada attığı golle takımına ve çamiaya hayat veren Sinan Osmanoğlu oldu.

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması ile 1. ligde şampiyonluk yaşayan ve takımının bu başarısında attığı sürpriz gollerle katkı veren Sinan Osmanoğlu devre arasında kırmızı siyahlı takımla anlaştı.

Ligin ikinci yarısında tüm maçlarda ilk onhirde forma giyen Sinan Osmanoğlu maçın son bölümünde rakibin on kişi kalmasının ardından ceza sahası içinde gol aradı.

90+5. dakikada ise ceza sahası içinden çıkmayan ve üst üste gelen karambollerde son olarak tecrübeli futbolcu bir forvet oyuncusu gibi sağ dizi ile kaldırdığı topu sol ayağı ile mükemmel bir vuruşla Boluspor ağlarına göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu golden sonra yapılan VAR incelemesi kırmızı siyahlı camiaya dakikalar gibi geldi.

Hakemin gol kararı sonrası ise sahada futbolcular tribünde ve ekran başındaki taraftarlar büyük bir sevinç yaşadılar,