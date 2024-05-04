Yarın sahasında Şanlı Urfaspor ile karşılaşacak olan Çorum FK bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Geraldo ve Zargo Toure katılmazken Ahmet İlhan özel programda çalışmaya katıldı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ile devam etti.

Ardından tam sahada Urfaspor maçının taktik çalışmasını yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta mevkisel olarak futbolculardan isteklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Çalışmanın son bölümünde ise oyun oynatan teknik heyet takımın moralini yükseltmeye devam etti.

Kırmızı siyahlı takım Urfaspor maçının hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde tesis sahasında yaptıktan sonra kampa girerek maç saatini bekleyecek.