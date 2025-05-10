Çorum’un Sungurlu ilçesinin tarihi Paşa Köprüsü’nde (Taş Köprü) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon işlemlerine başlandı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi sınırlarında bulunan Osmanlı dönemine tarihlenen köprü Dip Çayı üzerinde bulunuyor.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, tarihi Paşa Köprüsü'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Dere, yaptığı açıklamada; “Sungurlumuzun tarihi ve kültürel miraslarından olan bu güzide değer başta olmak üzere tüm varlıklarımızı koruma ve yaşatma gayemizi sürdürecek; Belediye olarak tüm imkanlarımızla bu tür çalışmalara destek olacağız İnşallah.” dedi.