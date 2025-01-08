Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.'nin ( Tarım Kredi) muhasebe biriminde çalışan G.B.'nin karşılığında mal almadan 3 şirkete alım varmış gibi para aktardığı tespit edildi. Kurumu 5.5 milyon TL zarara uğratan, G.B.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tarım Kredi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında; şirketin Muhasebe Yönetmeni G.B.'nin, mal kabul işlemleri yapılmadan, sahte alımlar göstererek, Tarım Kredi'yi zarara uğrattığı tespit edildi.

KOMİSYONLARINI ALIP KALAN PARAYI DA...

İlk belirlemelere göre, G.B. tarafından yapılan alımlarda, gerçekte hiçbir mal alınmayan/ teslim edilmeyen 3 şirkete, 5 milyon 644 bin 414,29 TL'lik ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, şirketin yaptığı ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra, kalan parayı G.B. ve eşinin hesaplarına aktardıkları belirlendi.

O PARAYLA EV ALIP KUMAR OYNADILAR

Soruşturma kapsamında, G.B.'nin kişisel hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelinin haksız kazancın bir kısmıyla ev aldığı, büyük bir kısmıyla ise kumar oynadığı belirlendi. Ankara ve Çankırı'da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan G.B.'nin evinde yapılan aramada ise çok miktarda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.