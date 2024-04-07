Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tarlada ilaçlama yaparken çiftçi, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan M.G. tarlayı ilaçladığı esnada traktör yan yattı. Devrilen traktörün altında kalan M.G. ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı Kontrolde traktör sürücüsü M.G’nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.G’nin cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.