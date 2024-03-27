Eskiden amirler memurlar hakkında sicil notu doldurur ve akabinde görüşünü yazardı. Sonradan bu kaldırıldı ve bilgi edinme yasası gereği arzu edene eski sicil notları verilmeye başlandı. Bende bu bağlamda il müdürü Aziz Beyle zaman zaman -iş icabı- tartıştığım için, sicilimi bozmuştur zannıyla tüm sicil (1986-2009) notlarımı istedim. Farklı amirlerden sicil notlarım geldi. Şok olduk. Memuriyette en yüksek sicil notumu Aziz Yavaş Bey vermiş. Bu arada ilk sicil amirim, Kargı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy (1986) ''kıyafeti, zekâ ve kavrayışı iyi, sebatkâr, dürüst, güvenilir, beşeri ilişkileri iyi, kötü alışkanlıkları yok, menfaati düşünmez, yalan ve dedikodusu yoktur. Kıskanç değil, kin tutmaz'' diye ayrıntılı yazmış. 35 yıl sonra adresini buldum hem bir kitabımı imzalayıp hediye ettim hem de ilk sicil raporumu gönderdim. Ayrıca ''Sayın Kaymakamım, ilk sicil raporuna yazdığınız o güzel kelimelere sadık kalmaya çalışıyorum'' diye de ekledim. Vefa adına çok memnun oldu. Saygıyla yâd ediyorum.

23 yıllık sicil raporlarımda çok ilginç notlar gördüm. Kimi amir, açıklama yapmadan 60 puan vermiş yurtdışına gidemedim, -bazı maddelere soruşturması olmadan aşağı verilemez- kim de 100 puan vermiş. Hatta valilerden bir tanesi il müdürünün verdiğinden, gerekçe yazmadan 10 puan aşağı çekmiş. Hem de ''sorumluluk duygusu, görevine bağlılığı, iş heyecanı, teşebbüs fikri, mesleki bilgisi, kendini geliştirme, yenileme, intizam, dikkati, kendini ifade etme, insan haklarına saygısı, tarafsızlığı gibi'' maddelere. Sicil raporumu görünce, alıp Valilik özel kalemine gitmiş ve gayri ihtiyari ''yazıklar olsun, başka maddelere istersen sıfır ver ama bu maddeler Türkiye'de alanımızda bir numara olduğumuz, ilkleri yaptığımız, örnek olduğumuz maddeler. Hakkımı helal etmiyorum'' demiştim. O anda bir sendika başkanı sicilleri görünce, hayret etti ''Mahir Bey, üyemiz olsaydın hakkını sonuna kadar arardık'' dedi. Bende ''bunlar benim için şeref madalyası sayılır'' dedim.

Çalışmalarımı takdir eden, yazılarımı aksatmadan okuduğunu ifade eden, Vali Yardımcısı Dr. Sefa Çetin Bey'in makamına gittim. Bana iltifat etmeye başlayınca, ''Sayın Valim, maalesef sicil notum aşağı çekilmiş. Hem de şu maddelerden'' deyince, ''Mahir Hocam, boş ver takılma. Sen benim nazarımda 100 puansın. Çalışmalarını yakinen takip ediyorum'' demişti. Ben de ''Sayın Valim, işimi ne sicil raporu ne de teşekkür, takdir, (maaş ödülü hiç almadım) için yapan biriyim ama çok zoruma gitti'' demiştim. Bu vesile ile saygılar sunuyorum.

Özeti: Adalet ve tarafsızlık çok çok önemlidir. Kişileri bireysel olarak severiz veya sevmeyebiliriz. Lakin kurum adına elimizde bir yetki varsa bunu önce vicdan, Allah korkusu, mahşer günü hesabı ve akabinde dünyada hukuki açıdan çok iyi değerlendirmemiz lazımdır. Yoksa makamlar gider, mekânlar değişir, bize de vebali günahı kalır. Hissiyatımızın veya yanlış yönlendiren çevremizin kurbanı olarak yazık olur…

İZİNSİZ PENCERE DEĞİŞTİRDİM

Hükümet Konağında görev yapıyorum. Odam eski binanın zemin katının ön tarafında bulunuyor. Pencere kayıtları eski olduğu için içeriye toz doluyor. Benimde biraz titiz yapım var rahatsız oluyorum. Bu bağlamda bir sponsor ayarladım, bir hafta sonu değiştirtirdim. Güzel oldu. Ondan sonra gelen giden gördüğünde ''bunu nasıl yaptırdın, yasak değil mi?'' diyenler oldu. Bende usulünce cevap verdim. Sonraki yıllarda toptan tadilata girdince tüm pencereler değiştirildi. Lakin benim değiştirdiğim pencere değiştirilmemiş, yenilere göre açılan camı ters yönde duruyor. Oradan gelip geçerken bu da bizden kalan hatıra diye o günlere dalıyorum.

Özeti: Cahillikte cesaret çok olur misali, özellikle Hükümet Konağı gibi bir mekânda küçük büyük izinsiz tadilat yapmak personelin başına sıkıntı açabilir. En basiti o anda bir iş kazası yaşansa direk ilgili personel sorumlu olur. Böyle bir konuma düşmemek için kurum yetkilisinden yazılı izin alınması gerekir.

TAVSİYE: Kitaplarım Çorum Ulucami karşında bulunan Huzur Kırtasiye'den temin edilebilir. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim.

