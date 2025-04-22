Okullararası Küçükler Tenis İl Birinciliği’nde Osmancık Atatürk Ortaokulu kızlarda ve erkeklerde çifte şampiyonluk kazandı.

Okullararası Küçükler (kız-erkek) Tenis İl Birinciliği sona erdi. Kızlarda beş erkeklerde ise iki okuldan 21 sporcunun mücadele ettiği il birinciliği müsasabakaları Açık Tenis Kort alanında yapıldı.

Müsabakaları sonunda kızlarda ve erkeklerde Osmancık Atatürk Ortaokulu şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Kızlarda Bilgi Koleji ikinci, TED Koleji üçüncü, Bahçeşehir Koleji ise dördüncü oldu. Erkeklerde ise ikincilik kupası TED Koleji’nin oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları verildi.