Osmancık’ta düzenlenen Gençlik Haftası 19 Mayıs Tenis Kupasında kadınlarda Nuray Dündar Karakaya erkeklerde ise Zafer Mercan birinci oldu.

İlçe Spor Salonu Tenis kortunda yapılan turnuvada kadınlarda 16 erkeklerde ise 24 sporcu mücadele etti.

Yapılan maçlar sonunda kadınlarrda Nuray Dündar Karakaya birinci olurken Hümeyda Arslan ikinci Pınar Eylül Alçin ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Zafer Mercan birincilik kupasını alırken Bilal Kök ikinci olurken Halit Karakaya ise üçüncü Talha Şahin ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül törenine AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz dereceye girenlere ödülleri verildi.