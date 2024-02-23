Liseli Gençler Tenis il birinciliğinde kızlarda Özel Çorum Bilgi Koleji Anadolu Lisesi erkeklerde ise Mehmetçik Anadolu Lisesi takımları şampiyonluğu kazandılar.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda üç gün süren il birinciliğinde erkeklerde dört kızlarda ise üç okul katıldı. 70 sporcunun mücadele ettiği Gençler Tenis İl birinciliğinde kızlarda Özel Çorum Bilgi Koleji Anadolu Lisesi Nehir Kömürcü, Rana Bengü Özcan, Hatice Melis Yüksel, Irmak Ayhan Alıcı, Lara İpek Almacı ve Arda Akman’dan oluşan kadrosu ile birinliği kazanarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı. İkinciliği Mehmetçik Anadolu Lisesi üçüncü ise İnönü Anadolu Lisesi takımı oldu.

Genç erkeklerde ise Emirhan Avuca, Berkay Karaboğa, Batuhan Bakırcan ve Arda Akman’dan oluşan kadrosu ile Mehmetçik Anadolu Lisesi tüm rakiplerini yenerek il şampiyonu olarak Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.

Özel Ted Çorum Koleji Anadolu Lisesi ikinci olurken Özel Ada Koleji Anadolu Lisesi takımı üçüncü Özel Doğa Koleji Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Son maçların ardından düzenlenen törenle okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.