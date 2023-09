Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın partisinin Merkez İlçe Kongresinde, iktidar için kullandığı sözlere tepki gösterdi.

“Bir kere daha anlaşıldı ki bu millet gerçekten ferasetli bir millet, kendisine hizmet edenle etmeyeni en güzel şekilde ayırmasını biliyor ve kendisine yabancılaşan siyasi kadrolara 1950’lerden bu tarafa tek başına iktidar yüzü göstermiyor” diyerek açıklamasına başlayan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Ne yazık ki, son cumhurbaşkanlığı seçim yenilgisinin acısıyla olsa gerek, Sayın Tahtasız kongre ortamının havasına kendini fena kaptırmış ve sapla samanı ayıramaz hale gelmiş gözüküyor. Bu sorunlu ve çarpık zihniyet siyaseten o kadar körleşmiş ki; partisinin bağrında büyüttüğü DHKP-C sevdalısı il başkanlarını görmüyor, şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmaktan çekinmeyen Sezgingillere kucak açıyor, Genel Başkanının seçimi ne pahasına olursa olsun kazanmak için terörle anılan, teröre müzahir PKK-FETÖ unsurları ile aynı mahfillerde buluşmalarını unutuyor, ölen teröristlerin ağıdını yakanlarla yan yana gelebiliyor ama Diyarbakır annelerini görmezden geliyor; ancak ne hikmetse tüm bunları yapsa da sütten çıkmış ak kaşık gibi görebiliyor kendisini. Sayın Tahtasız ve ona benzeyenler iyice bilmelidir ki; bu ülkenin son 21 yılına damgasını vuran, milletimizin ayağına pranga olan asker-sivil her türlü vesayete son veren, ülkenin başına 40 yılı aşkın bir süredir musallat edilerek gençlerimizin geleceğini çalan PKK terörünü milletimizin gündeminden çıkaran, vatan evlatlarının hiç birinin kanını yerde bırakmayan, artık neredeyse gün aşırı her bir teröristi kırmızı, turuncu, gri liste demeden İHA ile SİHA ile etkisiz hale getiren, memleketin her köşesine, doğusundan batısına huzuru, birlik ve beraberliği, kardeşliği getiren, Kandil’i kurutan, sınır ötesi harekatlarla terörü ininde boğan AK Parti kadrolarını terörist olmakla suçlamak aymazlıktır, hadsizliktir, kendini bilmezliktir. Pensilvanya ve Kandil’le kurdukları kirli ittifakın deşifre olmasından kaynaklanan rahatsızlığın dışavurumudur”şeklinde belirtti.

Milletvekili Ahlatcı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Sayın Tahtasız ve onun gibi düşünenler bu yaklaşımları ile terörün her türlüsüne cesaret verdiklerini, kahraman askerimizin, polisimizin, jandarmamızın terörle mücadele azmini zayıflatmaya çalışanların ekmeğine yağ sürdüklerini görmeli ve bu çirkin söylemleri derhal terk etmelidirler. Biz AK Parti kadroları olarak gerek Çorum’da ve gerekse tüm Türkiye’de birliğin, kardeşliğin, özgürlüğün ve adaletin teminatıyız. Bu sorumlulukla memleketimize hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize zarar vermek isteyen kim olursa karşısında bizi bulacaktır. Bu şuurla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, milletimize sunduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için yedisinden yetmişine el ele verdik ve yeniden dünya siyaset arenasında hak ettiğimiz yeri almak için de canla başla çalışıyoruz. Atalarımız boşuna “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” dememiş. Bu vesileyle; Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayattaki gazilerimizi saygıyla anıyoruz.”