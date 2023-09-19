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Akkent Mahallesi TOKİ konutlarında yapılan ancak yalnızca 6 ay açık kaldıktan sonra üç yıldır kullanılmayan Gençlik Merkezi, Atletizm Stadı ve spor salonunda incelemelerde bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Çorum’un birçok bölgesinde olduğu gibi paralarımız çarçur ediliyor. Yapılan tesisler maalesef çürüyor” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, vatandaşlar tarafından gelen şikayetler üzerine Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler ve mahalle sakini Arzu Öztekin’le birlikte kullanılmayan tesisleri inceledi.

YALNIZCA 6 AY AÇIK KALDI

Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı mahalleye yapılan tesislerin yalnızca 6 ay açık kaldığını, üç yıldır boş vaziyette durduğunu ifade eden Mehmet Tahtasız, “Vergilerimizle yapılan bu tesisler de kaderine terk edilmiş. Sayın Valimize, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak’a ve Gençlik ve Spor Çorum İl Müdürüne sesleniyoruz. Burası bir an önce hizmete açılsın” diye konuştu.

Tesisleri İl Başkanlığı yaptığı dönemde de gündeme getirdiğini ancak iktidarın, görmezden, duymazdan geldiğini hatırlatan Mehmet Tahtasız, şöyle devam etti:

“İl Başkanlığı yaptığım dönemde de bu tesislerin 2020 yılında kapatıldığını ve çürümeye terk edildiğini gündeme getirmiştik. Aradan geçen üç yıla rağmen Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait olan; Akkent Gençlik Merkezi, Atletizm Stadı ve spor salonumuz üç yıldır çürümeye terk edildi. Bu tesisler hem Akkent Mahallesi sakinlerinin hem de Çorum halkının kullanabileceği bir yerdi. Çorum’un birçok bölgesinde olduğu gibi paralarımız çarçur ediliyor. Yapılan tesisler maalesef çürüyor. Gençlik merkezi kapalı. Atletizm Stadının pisti kullanılmıyor. Spor salonu da yakalanan kaçak göçmenleri koydukları bir yer haline gelmiş. Halbuki orası amacı doğrultusunda kullanılmalı ve çocukların spor yapacağı bir yer olmalı. Pistin etrafını otlar bürümüş. Gençlik merkezinin de çatıları çürümeye başlamış. Buraların çürümeye terk edilmesine vicdanımız razı değil. Buranın kaderi de diğer atıl kalan yatırımlar gibi olmasın.”

Mahalle sakini Arzu Öztekin de tesislerin bir an önce açılmasını istediklerini belirterek, “Mahallemizde dar kesimli aileler çok fazla. Çocuklarını dışarı gönderip kurs aldıramıyor. Çocuklar mecburen sokağa iniyor. Sokakta kötü alışkanlıklar edinebiliyor. Buralar açılırsa çocuklarımıza spor yapma şansı doğar” diye konuştu.