Ahlatcı Çorum FK ilk yarının son deplasman maçında Şanlı Urfaspor deplasmanında kötü oynadığı karşılaşmada öne geçmesine karşın hemen ardından yediği golle 1-1 berabere ayrılarak üç maçlık galibiyet serisini beraberlik ile bozdu.

Teknik Direktör Serkan Özbalta göreve geldiği günden buyana yaptığı gibi yine aynı onbirle çıktı. Maçta rakip kaleye gitmekte zorlanan Çorum FK savunmada yaptığı paslarla topa sahip olurken orta sahada görev yapan Ferhat, Atakan ve Gökhan’ın beklentilerin çok uzağında kalması nedeni ile kırmızı siyahlı takım rakip kaleye ilk atağını penaltı kazandığı 28. dakikada yaptı.

Atakan’ın oyunda kaldığısürede rakip ceza sahasına girdiği tek atakta iki kez çektiği şutta saunmada Mehmet’in eli ile topu kesmesi nedeni ile kazanılan penaltı atışı yaklaşık beş dakika süren inceleme sonunda verilen karar ile Ozan’ın ayağından kırmızı siyahlı takım 1-0 öne geçti.

İyi oynamadığı bu bölümde penaltı golü ile öne geçen Ahlatcı Çorum FK bu golün hemen ardından ise sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Urfaspor Muhammet Aslantaş’ın göbeği ile attığı golle skoru 1-1 yaptı. Bu golden sonra ev sahibi takım daha moralli olarak Çorum FK üzerine geldi.

İkinci yarıya iki takımda aynı onbirlerle başladı. Bu bölümde ev sahibi takım ilk yarıya göre daha kontrollü oynamaya başladı. Çorum FK bu bölümde topa sahip olmasına karşın üçüncü bölgede üretmekte zorlandı ve pozisyon üretemedi.

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta bu kötü görüntüye rağmen maça müdahele etmek için yine 68. dakikayı bekledi. Beklentilerin çok uzağınd kalan Ahmet Sağat ve sakatlanan Ozan Sol’un yerine Murat ve Thomas’ı aldı. Ev sahibi takımın bu bölümdeki kontrollü oyunu nedeni ile boş alan bulamayan kırmızı siyahlı takım istediği kontratak fırsatlarında ise final paslarını doğru yapamayınca yine üretemedi.

Son bölümde ev sahibi takımın galibiyet için baskı kurduğu bölümlerde ise ceza sahası içinde rakibe boş alan bırakmayan Çorum FK üç puan için çıktığı Urfaspor deplasmanından 1-1 beraberlik ve bir puanla döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR...MAÇTAN DAKİKALAR...MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sğ kanattan yapılan ortada savurmada seken topla sol çaprazda buluşan Mert Çapar rakibinden kurtuldu sert vurdu kaleci Hasan Hüseyin köşeden iki hamlede sahip olarak gole izin vermedi.

21. dakikada oıta sahada Ferhat’ın savunma arkasına attığı topla sağ kanattan Ozan hareketlendi yerden altı pasa sert çıkardı Ahmet’den önce kaleci Komataev yatarak topa sahip oldu.

28. dakikada sol kanattan Ahmet İlhan topla güzel hareketlerde rkibinde kurtumduldu ortasında Atakan Akkaynak vurdu savunmadan dönen top yeniden Atakan Akkaynak’ın önünde kaldı bu kez sol ayak ile vuruşunda kaleye giden topa altı pas içinde Mehmet eli ile müdahele edince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yaklaşık beş dakika süren VAR incelemesi sonunda penaltı kararı kesinleşti. 33. dakikada kullanılan atışta topun başına Ozan Sol geçti topu kalecinin üzerinden sert vurarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren golü attı.

37. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Semih’in ortasında savunma seyretti araya giren Muhammet Aslantaş göğsü ile dokunduğu top köşeden Çorum FK ağlarına gitti ve ev sahibi takım skoru 1-1 yaptı.

İlk yarı bu gollerle 1-1 beraberlik ile sona erdi.

85. dakikada orta sahadan Thomas’ın önüne gelen topu sağında Eren’in önüne bıraktı bu futbolcu yerden köşeye gönderdi kaleci Tokataev iki hamlede sahip olarak gole izin vermedi.

90+1. dakikada orta alandan aldığı topla Enver Cenk ceza yayı üserinde buluştu rakibinden kurtuldu vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin üzerine gelen topa iki hamlede sahip oldu.

90+3. dakikada sağ kanattan Semih Karadeniz’in arka direğe ortasında Atakan Cangöz Mert Çapar’dan önce son anda kayarak topu kornere attı kalesini mutlak bir golden kurtardı.