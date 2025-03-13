Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Şube Müdürleri ile tesisler, iş ve işleyişleri konusunda istişare toplantısı yaptı.

Şube Müdürleri merkez ve ilçelerdeki spor tesislerinin görüntülü tanıtımını yaparken yapımı devam eden tesisler hakkında bilgiler verdiler.

Toplantıda iş ve işleyişler konusunda Şube Müdürlerinden bilgi alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran faaliyetlerin aksamadan devam etmesi için yapılması gerekenler konusunda da Şube Müdürleri ile istişare yaparak bir dizi kararlar aldı.