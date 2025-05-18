İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin uluslararası medyada yankıları sürüyor.

İngiltere'nin The Telegraph gazetesinde yer alan analizde Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu güç dengesine yer verildi.

Erdoğan'ın liderliğinde hem askeri hem diplomatik gücüyle öne çıkan Türkiye'nin dünyanın merkezine yerleştiğine vurgu yapıldı.

Öte yandan analizde Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez hale geldiğine dikkat çekildi.

Dünya siyasetindeki dengeler hızla değişirken Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde küresel sahnede yeniden yükselen bir aktöre dönüşüyor.

The Telegraph'ta yer alan kapsamlı analizde Türkiye'nin Avrupa ve Rusya arasındaki stratejik dengeyi kuran kilit ülke haline geldiği vurgulandı.

"ERDOĞAN BOŞLUĞU HIZLA DOLDURDU"

Adrian Blomfield tarafından kaleme alınan köşe yazısı ve analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya mesafeli tutumu ve Ukrayna'ya desteğini azaltması, Avrupa'yı yeni güvenlik ortakları arayışına ittiği; Erdoğan'ın bu boşluğu hızla doldurduğu ifade edildi.

Blomfield, Türkiye'nin Karadeniz'e kıyısı, Boğazlar üzerindeki kontrolü ve NATO'nun ABD'den sonra en büyük ordusuyla Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez hale geldiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL ÖLÇEKTE BELİRLEYİCİ BİR GÜÇ HALİNE GETİRİYOR"

Analize göre Türkiye'nin yalnızca askeri kapasitesi değil, savunma sanayii ve diplomatik becerileri de dikkat çekiyor.

Türk SİHA'ları ve savaş gemileri Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde önemli bir rol üstlenirken Erdoğan, hem Ukrayna hem de Rusya liderleriyle görüşebilen nadir liderlerden biri olarak barış için aracı konumunu pekiştiriyor.

İç politikada sağlanan istikrar, terörle mücadelede atılan kararlı adımlar ve ekonomik toparlanma sinyalleriyle birlikte Erdoğan, Türkiye’yi yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte belirleyici bir güç haline getiriyor.

Blomfield, yazısında Türkiye'nin bugün sadece coğrafi değil, diplomatik ve askeri gücüyle yeniden dünyanın merkezine yerleştiğini ve bu dönüşümün arkasında da Erdoğan'ın kararlı liderliğinin olduğunu vurguladı.