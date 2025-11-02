Oyuncu Deniz Uğur Gülener ile yaşadıklarıyla sıklıkla konuşulan Reha Muhtar, son olarak İstanbul Havalimanı'nda yaptıklarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Muhtar'ın havalimanında telefonla konuşurken X-Ray cihazından geçmeye çalıştığı, görevlilerin uyarısı üzerine ise "Telefonla konuşuyorum, gelmiyorum" şeklinde karşılık verdiği görüldü.

Personelin çıkışa doğru yönlendirmesi üzerine Muhtar, "Bu nasıl bir zulüm? Siz hayatta zulmetmeyi nereden öğrendiniz?Annenizden mi öğrendiniz, babanızdan mı öğrendiniz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

KARA LİSTEYE ALINDI

Görüntülerin gündem olması üzerine THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün açıklamasında, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı.