Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Azerbaycan uyruklu Elmin Khalilov idaresindeki 35-ZA-134 yabancı plakalı tır, Çorum- Samsun kara yolu Ahmediye kavşağında refüjdeki çelik bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Refüjde bulunan aydınlatma direği çarpmanın etkisiyle devrilirken, kurtarma çalışmaları nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Çorum istikametine yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, tırın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.