Hitit Üniversitesi ile Güney Kore İnje Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile İnje Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Minhyon Jeon tarafından imzalandı.

Hitit Üniversitesi, bölgesel kalkınma çalışmalarının yanı sıra uluslararası arenada da işbirliklerine yenilerini ekliyor. İnje Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında iki üniversite arasında bilimsel araştırmalarda işbirliği, öğrenci değişimi ve ortak çalışmalar için akademisyen hareketliliğinin kazandırılması planlanıyor.

Yapılan protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ihtisaslaşma alanı “Makine ve İmalat Teknolojileri” kapsamında uluslararası ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Protokol ile iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmaların gerçekleştirileceğini ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

“Çorum’un kardeş şehri Gimhae’de yer alan İnje Üniversitesi ile ikili işbirliği bağlamında protokolümüzü imzaladık. Başta ortak bilimsel projeler olmak üzere hem öğrenci değişimi hem de akademisyen değişimi noktasında çalışmalarımız olacak. Özel alanlarında her iki üniversitemizin de bilgi birikimiyle güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Üniversitelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz yer aldı.