Çorum’da 61 yaşındaki beyaz eşya tamircisi Mehmet Mutak, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

61 yıldır Hristiyan dini inancı ile yaşayan Mutak, Ulucami’de öğle namazından sonra cami cemaati ve arkadaşlarının katılımıyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Allah’ın kendisini çağırdığını ve bu yüzden İslam dinine geçtiğini belirten Mutak, içinin huzurla dolduğunu söyledi.

Doğru yolu seçtiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Mutak, tarif edilemez duygular içinde olduğunu anlattı.

Bundan sonra Müslümanca yaşamak için çalışacağını dile getiren Mehmet Mutak, kendisine bu yolda yardımcı olan herkese teşekkür etti.