Akkent TOKİ 17. Sokak’ta oturan vatandaşlar sokak lambalarının yanmadığından şikâyetçi.

Haber merkezimizi arayan Akkent TOKİ 17. Sokak sakini Halil Demirci, sokaklarında 7 blokun olduğunu ve 200’e yakın dairenin olduğunu belirterek, sokak lambalarındaki arızayı ilgili yetkililere belirtmelerine rağmen hala çözüme kavuşmadığını söyledi.

YEDAŞ: BİZİM SORUMLULUK ALANIMIZDA DEĞİL

YEDAŞ’a konuyu ilettiğini belirten Demirci, YEDAŞ yetkililerinin söz konusu bölgede, armatürlerin site içerisinde olduğu için YEDAŞ’ın sorumluluk alanında olmadığını, konu ile ilgili TOKİ veya Belediye ile iletişime geçmesi gerektiğini söylediklerini aktardı.

Konuyu Belediye’ye de ilettiğini aktaran Demirci, hala mağduriyetlerinin giderilmediğini ifade etti.

‘PARKIMIZ BAKIMSIZ’

Aynı sokaktaki parkla ilgili de şikâyetini dile getiren Demirci, “Park demeye bin şahit lazım. Salıncağı yok, kaydırak kırık. Ağaçlar kurudu, bakımsız bir park. Belediye’den biran önce parkla ilgili çalışma yapmasını talep ediyoruz” dedi.