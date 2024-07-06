Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçedeki konut ihtiyacının giderilmesi için TOKİ’ye yaptıkları girişimlerin ardından müteahhitlerle bir araya geldi.

Organize Sanayi Bölgesine yapılan özellikle savunma sanayi fabrikalarının faaliyete geçmesiyle çalışan sayısının önümüzdeki yıllarda 10-15 bin artması, bununda ilçe nüfusunu 25-30 bin armasına neden olması öngörülüyor. Nüfus sayısının armasıyla ilçede yaşanacak konut ihtiyacının giderilmesi için şimdiden çalışmalara başlandı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, TOKİ tarafından Manastır mahallesinde yapılacak olan 359 konutluk projesine ek olarak yer tahsisi yapılması amacıyla, Kapıkaya mahallesi 520 ada 3-13-19-138 nolu parseller ile 16 ada 4-18 nolu parselleri kapsayan alanın sayısal verileri, parsellerin bulunduğu etabın onaylı Meclis Kararı, jeolojik etüt raporu ve kurum görüşleri hazırlanarak TOKİ’ye sunulduğunu belirtti.

Başkan Muhsin Dere, diğer taraftan ilçede faaliyet gösteren müteahhitlerle toplantı gerçekleştirdi. Muhsin Dere, “OSB'mizin hızla büyümesinden kaynaklı artan ve artmaya devam edecek olan nüfusun, konut ihtiyacını artırması sebebiyle müteahitlerimizle istişarede bulunduk. Sungurlu'muzun bütün dinamikleriyle birlikte hareket edecek; tüm sorunlarımızı iş birliğiyle çözeceğiz İnşallah.” dedi.

Muhsin Dere, OSB’nin gün geçtikçe büyüdüğünü belirterek, şehrin alt ve üst yapısını buna paralel olarak büyütüp, geliştireceklerinin altını çizdi.