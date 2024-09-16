Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünün milli sporcuları Mehmetcan Töremiş Uluslararası turnuvada birincilik Beren Aşkar ise üçüncülük madalyasını alarak döndüler.

12-14 Eylül tarihlerinde Slovenya’nın Li-ning kentinde yapılan Slovenia Junior İnternational Open 2024 turnuvasında milli takım üç altın bir gümüş ve dört bronz madalya kazandı.

Turnuvada çift erkeklerde milli formayı giyen Mehmetcan Töremiş Samsun’dan partneri Buğra Aktaş ile tüm rakiplerini yenerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

Çift kadınlarda milli takımda mücadele eden Beren Aşkar ise Erzincan’dan partneri Sudenaz Acu ile birlikte yarı final maçında kaybetti ve turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı ve aynı zamanda Federasyon Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar Çin’de yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası ve İspanya’da yapılacak olan U 19 Avrupa Şampiyonası öncesindeki son turnuvada milli takımın gösterdiği performansın son derece mutlu edici olduğunu belirterek emeği geçen tüm teknik ekiq ve sporcuları kutladı.

Boyar ayrıca sporculara özlenen fırsatları en üst düzeyde sağlayan Federasyon Başkanı Ercan Yıldız vetüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Boyar ayrıca Osmancık’tan bu başarılı sporcuların yetişmesinde ve milli takımda bu başarıları kazanmasında verdikleri katkılardan dolayı Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’e şahsı ve tüm ekibi adına teşekkür etti.