Türkiye Özel Sporcular Federasyonu (TOSSFED) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a milli takım kampına verdiği destek nedeni ile teşekkür plaketi verildi.

Özel Sporcular Federasyonu Yüzme Teknik Kurul üyesi Çorumlu antrenör Çetin Koçak İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti ve kendisine federasyon tarafından gönderilen plaketi verdi.

Koçak, Avrupa Para Gençlik Oyunları ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için sekiz günlük kampta ilimizde çalışan milli takıma verdikleri destek için Demirkıran ile Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Demirer Şenyuva’ya teşekkür etti.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran da Özel Sporcular Yüzme Milli takımını misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve katılacakları şampiyonada başarılar dileğinde bulundu.