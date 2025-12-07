Eskişehir'de bir trafik polisinin cadde ortasında "Terörsüz Türkiye" sürecini eleştirdiği video tartışmaları da beraberinde getirdi. Polis memurunu açığa alan Emniyet Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Açığa alınan polis, "Adım Onur gibi onur duyarım" diyerek sosyal medyadan açıklama yaptı.

ŞAMİL TAYYAR: POLİSİN SİYASİ KONUŞMA YAPMASI DOĞRU DEĞİL

Konuya ilişkin eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, polis memurunun siyasi konuşma yapmasının yanlış olduğunu belirtirken bir de uyarıda bulundu. Tayyar şunları söyledi: "Eğri oturup doğru konuşalım. Bir polis memurunun görevde üniformasıyla etrafında toplanan kalabalığa siyasi konuşma yapması, doğru değildir. Konuşmanın içeriğine katılabilir, destekleyebilirsiniz ama kamu çalışanı olmasının yanı sıra özellikle bir silahlı güvenlik mensubunun rutin dışına çıkması meşrulaştırılamaz.

"SİYASET, TOPLUMSAL ÖFKENİN DALGA BOYUNU ANLAMAYA ÇALIŞMALI"

Bu bağlamda emniyetin polisle ilgili disiplin soruşturması yerindedir. Ancak, soruna farklı bir pencere açmak istiyorum. Polisin öfkesi, kişisel kurguya indirilecek basitlikte değildir. Siyaset kurumu, polisin şahsında temerküz etmiş toplumsal öfkenin dalga boyunu anlamaya çalışmalıdır. Zira, Terörsüz Türkiye projesine destek, Öcalan'la müzakere sürecine evrildiğinde giderek azalıyor, öfke artıyor.

"PKK'LI VE DEM'Lİ YÖNETİCİLERİN AÇIKLAMALARI, TOPLUMSAL HUZURU DİNAMİTLİYOR"

PKK'lı ve DEM'li yöneticilerin toplumun sinir uçlarına dokunan açıklamaları, toplumsal huzuru dinamitliyor. Cumhur ittifakı özenli davrandıkça PKK/DEM ve uzantıları psikolojik üstünlüğü ele geçiriyor. Sözde süreci destekleyen kimilerinin üstenci tavırla sağa sola parmak sallamaları kırılganlığı arttırıyor. Son söz. Kimilerinin 'Fetöcü' kolaycılığına kaçtığı gibi gerçeklikten kopulursa, asıl zararı Türkiye görür. Bir sorunu çözmeye çalışırken, başka sorunlar üretilmemelidir."