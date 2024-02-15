Ahlatcı Çorum FK’ya Ümraniyespor maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı tribün kapatma cezası geliyor.

Kırmızı siyahlı takımın geçen cuma akşamı sahasında oynadığı Ümraniyespor maçının temsilci raporları doğrultusunda kırmızı siyahlı takım çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza kuruluna sevk edildi.

Kırmızı siyahlı takımı gelecek hafta sonu sahasında oynayacağı Bodrumspor maçında bir veya iki bloğa giren taraftarlara bloke konulması ve para cezası verilmesi bekleniyor,

Öte yandan Ahlatcı Çorum FK ile birlikte Sakaryaspor çirkin ve kötü tezahürattan, Altay ve Tuzlaspor talimatlara aykırılıktan Boluspor kulübü ise belgelerin haksız kullanımı, usülsüz seyirci alınması, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırılık nedeni ile aynıca 3 kulüp idarecisi belgelerin haksız kullanmaları nedeni ile Kocaelispor ise merdivenleri boş bırakmamaktan ceza kuruluna sevk edildiler.