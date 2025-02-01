Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan Ömer U., evine giderken kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İddiaya göre; olay İskilip’te meydana geldi. Hacıpiri Mahallesi’nde oturan 25 yaşındaki Ömer U. evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan Ömer U., sağlık ekiplerince İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ömer U., doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.