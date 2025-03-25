Okul Sporları Liseli Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Spor Lisesi öğrencisi Tugay Yolal bronz madalya kazandı.

22-24 Mart tarihlerinde Kırşehir’de yapılan Liseli Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 73 kiloda mücadele eden Çorum Spor Lisesi’nden Tugay Yolal yarı final maçını kaybederek bronz madalya kazandı.

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Tugay Yolal’ın antrenörü Arif Atak Tugay Yolal’ın performansından son derece mutlu olduklarını belirterek başarılarının artarak devam edeceğine inandığını söyledi ve sporcusunu tebrik etti.

Editör: Çorum Hakimiyet