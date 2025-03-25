Okul Sporları Liseli Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Spor Lisesi öğrencisi Tugay Yolal bronz madalya kazandı.

22-24 Mart tarihlerinde Kırşehir’de yapılan Liseli Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 73 kiloda mücadele eden Çorum Spor Lisesi’nden Tugay Yolal yarı final maçını kaybederek bronz madalya kazandı.

Tugay Yolal’ın antrenörü Arif Atak Tugay Yolal’ın performansından son derece mutlu olduklarını belirterek başarılarının artarak devam edeceğine inandığını söyledi ve sporcusunu tebrik etti.