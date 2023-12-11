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Ankara’da yaşayan Çorumlu ressam Tuğrul Velidedeoğlu’nun Retrospektif Sergisi, Çorum Müzesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde görücüye çıktı.

2023 yılındaki ikinci kişisel sergisini memleketi Çorum’da açan Velidedeoğlu, bu sergide sanat yaşamı boyunca ürettiği eserlerini kronolojik bir sıra ile sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi 24 Aralık’a kadar açık kalacak.

Sergi açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, akademisyenler, öğretim görevlileri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Sergi açılışında bir konuşma yapan Tuğrul Velidedeoğlu ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sergiye katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Velidedeoğlu protokol üyeleri ve katılımcılara sergiyi gezdirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TUĞRUL VELİDEDEOĞLU KİMDİR?

Merhum Dr. Turgut Veldet Velidedeoğlu’nun kardeşi, eğitimci-ressam Alev Burhanoğlu’nun amcası olan Tuğrul Velidedeoğlu, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesi olup, sanat çalışmalarına Ankara’da kendi atölyesinde devam ederken, pek çok karma sergiye, fuar ve kültürel, sanatsal etkinliğe katıldı.

Velidedeoğlu, sanatçı kimliğinin yanı sıra Eksen Proje ve İnşaat Anonim Şirketinin sahibi ve yöneticisidir. Yoğun iş temposuna rağmen sanatına büyük bir aşkla devam ederken aynı zamanda sanatı ve sanatçıyı destekleyen iyi bir koleksiyonerdir. Sanata verdiği destekten dolayı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği(BRHD) Galerilerine Sanatçının ismini oy birliği karar vererek BRHD Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi koymuştur.

KİŞİSEL SERGİLERİ

Velidedeoğlu’nun kişisel sergileri ise şu şekilde: “2018 BRHD Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi, 2015, 2016, 2017, 2018 ART Ankara, 2014 TÜYAP İstanbul2013 “Türkiye Rüzgarlar” Türkevi Berlin, 2013 Artbosporus İstanbul, 2012 Kıbrıs, 2012 Galeri Soyut ”Yeniden Doğuş” Ankara, 2011 Kültür Bakanlığı Çorum, 2010 G&G Sanat Galerisi “ Yanlız Başına” Ankara.”