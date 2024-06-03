Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilciliği'nin (TÜGVA), her yıl ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği yaz okulu bu senede düzenlenecek.

Yaz okulu ile ilgili bilgi veren TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, “TÜGVA Çorum Yaz Okulunda ortaokullu öğrenciler hem öğreniyor hem de eğleniyor. Gençler hem Kur’an-ı Kerim’i kendi seviyelerine uygun olarak belirlenen sınıflarda güzel okumayı öğrenirken hem de temel dini bilgiler dersi ile dinlerini daha iyi öğrenme fırsatı bulacaklar. Ayrıca örnek müslüman karakterini Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’ın hayatını hadislerinin ışığında kendilerine rehber edinebileceklerdir. Yüzme, geziler, akıl ve zeka oyunları ve çeşitli sportif faaliyetler gibi sürpriz aktivitelerle de Yaz Okulu Projesinde unutulmaz anılar biriktirecekler. Ayrıca düzenlenecek çeşitli yarışmalarda hediyeler kazanma şansı yakalayacak gençler Yaz Okulunda birçok diğer sürprizlerle de karşılaşacak” dedi.

Hafta içi her gün 30’ar dakikalık 4 ders şeklinde programlanan; Kuran-ı Kerim (Elif Ba) Dersi, Temel Dini Bilgiler Dersi, Hadis Dersi ile futbol, basketbol, okçuluk, voleybol, mangala, satranç, yüzme, buz pateni, bowling, matrak oyunlarına, ilkokul 4 mezunları ve ayrıca ortaokul 5.6.7.8. sınıf ve mezunlarının yaz okuluna başvurabileceklerini kaydeden TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, “Yaz okulu 24 Haziran'da başlayacak olup 6 hafta sürecek. Her sene rutin olarak düzenlediğimiz güzel kazanımlar elde edip bir marka haline getirdiğimiz Ortaokul Yaz Okulu projemizi bu sene de gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz 6 hafta boyunca Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Hayatı, Adab-ı Muaşeret, Temel Dini bilgileri öğrenirlerken bir yandan da Çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelere de katılım sağlayarak gençlerimizin hem zihinsel gelişimlerine hem de bedensel gelişimlerine katkı sağlayacağız. Yaz Okulumuzu önemli kılan bir diğer unsur Gençlerimize Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizin hayatını, sünnet-i seniyelerini anlatırken bazı sünnetlerini de uygulamalı olarak da hayata geçirtiyoruz. Örneğin Peygamber efendimizin üzerinde durduğu yüzme ve okçuluk gibi sporları biz yaz okulumuz boyunca gençlerimize bu sporları yaptırarak Peygamber efendimizin yaşantısını, sünnetlerini tatbik ettirmiş oluyoruz. Yaz okulumuz ücretsiz olduğu gibi yaz okulumuz boyunca kullanılacak, Elif-Ba, Kur'an-ı Kerim, İlmihal, Kalem ve defter gibi tüm materyalleri de gençlerimize hediye edeceğiz. Barış için çalışacağız, zulümler bitsin, insanlar huzur içinde yaşasın diye çalışacağız. Gençlikte alınan bu şuurla Allah'ın izniyle aydınlık yarınları var etmeye muvaffak olacağız. Yaz okulumuza bütün ortaokullu genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Eğlenerek öğrenmenin adresi TÜGVA'da” ifadelerini kullandı.