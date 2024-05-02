Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden iki önemli konuğun katılacağı konferans.

Bugün saat 14’de Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda yapılacak olan konferansın iki önemli konuğu var.

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Zihinsel Performans Koçu Prof Dr. Rıdvan Ekmekçi ‘Spor psikolojisi ve zihinsel antrenmanda giyilebilir teknoloji’ konulu konferans verecek. Diğer konuk ise Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi aynı zamanda ülkemizin Uluslararası voleybol hakemi Prof Dr. Nurper Özbar ise hakemlik kariyeri ve hakemlik psikolojisi’ konulu konferans verecek.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bugün saat 14’de Kuzey Kampus içinde bulunan İlahiyat Fakültesinde yapılacak olan konferansa tüm spor adamlarını ve sporcuları davet etti.