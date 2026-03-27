Çorum Merkez Turgut Köylüleri, dayanışma gecesinde bir araya geldi.

Ünlü sanatçı Ali Eren Çınar ile Nazlı Kalender’in türküleriyle renk kattığı geceye ilgi ve katılım yüksek seviyede olurken, davetliler ise halaylar ve çeşitli oyunlarla coşku dolu saatler yaşadı.

Turgut Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen yemekli dayanışma ve kaynaşma gecesi, hem coşkulu, hem de olgunluk içerisinde tamamlandı.

Nazlı Kalender ve saz arkadaşlarının konseri ile başlayan gecede daha sonra ünlü bağlama üstadı Ali Eren Çınar sahneye çıktı.

As Kültür Düğün Salonu’nda Bülent Özkömürcü’nün sunumunda yapılan gecede köy muhtarı Kazım Demir ile Turgut Köyü Derneği Başkanı Tuygun Bal, davetlilerle yakından ilgilendi.

Geceye; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz da gecede birer konuşma yaparak hem katılımcıların bayramını kutladı, hem de Turgut Köylülerini bu anlamlı birliktelik için tebrik etti.

Gecede açık artırmaya çıkartılan bağlamayı satın alan CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, anlamlı bir davranış sergileyerek bağlamayı Turgut Köyü Cemevine hediye etti.

Dayanışma gecesi sevilen sanatçılar Ali Eren Çınar ve Nazlı Kalender’in türküleri eşliğinde halaylarla devam etti.