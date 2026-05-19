Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Çorum programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör, İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Algır, çevre illerden gelen il başkanları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda vatandaşlara hitap eden Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türk milletini ayağa kaldıracaklarını belirterek, “Eğitimde, rekabette milletimizin kuvveti olalım, çocuklarımızın umudu olalım, esnafın siftahı olalım, tarlada emek etmiş çiftçinin nasırlı ellerine hürmet olalım, hayal kuran çocuklarımızın hayali kariyer planlayanlarımıza imkan olalım, memleketi dört başı mamur hale getirelim, altında huzurla yaşanacak bir memleketin yöneteni, planlayanı, kurgulayanı, milletine söz vermiş sözünü tutanı olalım diye gece gündüz yollardayız.” dedi.

AK Parti’nin iktidara geldiği dönemi hatırlatan Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara gelirken enflasyonsuz, faizsiz, torpilsiz, yolsuzluğun, yasakların olmadığı bir memleket vaadi ile geldiğini ifade ederek, “Türk siyaset tarihinde böyle bir iktidar imkanı bulabilen tek insandır Tayyip bey. Keşke şimdi 2026 karnesi diye elimizde olan bu karne Tayyip Bey'in hedef diye ortaya koyduğu her hedefe ulaşabildiği bolluk bereket ülkesinin karnesi olsaydı ve bizim bu toplantımız ne gerekli bilmiyorum ama teşekkür toplantısı olsaydı. Deseydik ki biz aslında yapmasalardı parti kuracaktık ama yaptılar gerek kalmadı. Aslında çözmeselerdi çözmek için yola çıkacaktık ama çözdüler gerek kalmadı. Sorunlar var. Çözmeselerdi bu sorunlara derman olacak bir Anahtar Parti kurmayı planlıyorduk. Gerek kalmadı diyebilseydik keşke. Diyemedik.” diye konuştu.

“Anahtar Parti bir parti hevesinin, bir parti telaşının, oy derdinin partisi değildir” diyen Ağıralioğlu,

Sizi memleketin sorunlarını çözün diye iktidarda tuttuğumuz bu 24 yıl Bayburtluların tabiriyle sizden randıman alamadık. Enflasyon Kemal yüzünden, faiz Meral yüzünden, işsizlik diyoruz CHP diyorlar. Teflon tava gibiler hiçbir şey üstlerine yapışmıyor. Şunu dedik yapamadık, şunda hedefi tutturamadık diye bir tane muhasebe cümleleri yok. 2002'de sayın Cumhurbaşkanının, AK Parti'yi kurarken milletinin huzuruna çıkıp vadettiği, çözüm diye, hedef diye ortaya koyduğu her şeyi ben bugün aynı şekilde milletimize vadetmek zorunda kalmışsam, halletmek için söz verdiği sözlerin hepsini sorun olarak sayıyorsam 24 yılın muhasebesini doğru yapmak zorundayız. Siz tam olarak ne yaptınız ki biz sizin 2002'de milletinize çözmeye söz verdiğiniz sorunların hepsini bir daha çözmeye söz veriyoruz kardeşim.” şeklinde konuştu.