Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı yaptığı açıklamada, Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak, 15 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen üye tespit çalışmaları sonucunda, merkez ve tüm ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında açık ara yetkili sendika olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu önemli başarının, alın teriyle çalışan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının güveninin, birlik ve beraberliğinin en somut göstergesi olduğunu kaydeden Ahmet Saatcı, “Aynı zamanda bu sonuç, sürekli sahada olmanın, çalışanlarımızla birebir temas kurmanın, her an üyelerimizin yanında olarak onların talep ve beklentilerine dokunmanın bir karşılığıdır. Sahada büyük bir özveriyle çalışan teşkilatımızın, temsilcilerimizin ve üyelerimizin katkısı bu sonucun en temel dayanağı olmuştur. Başta bizlere güvenerek sendikamızı tercih eden kıymetli üyelerimize, gece gündüz demeden emek veren işyeri temsilcilerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve bu süreçte katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Elde edilen bu yetki, sadece bir sonuç değil, aynı zamanda daha fazla sorumluluk anlamına gelmektedir. Sağlık-Sen olarak, çalışanlarımızın özlük haklarını geliştirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve hak mücadelesini daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahada aktif, çözüm odaklı, yapıcı ve güçlü sendikacılık anlayışımızla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.