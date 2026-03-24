Türk Ocakları 114’üncü yaşını kutluyor. Çorum Türk Ocaklarından yapılan açıklamada, “Kökleri milletimizin derin hafızasına uzanan, fikriyle, irfanıyla ve mücadelesiyle bir asrı aşan kutlu bir çınarın 114. yaşını büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz” denildi.

Türk Ocaklarının, Osmanlı’nın son dönemlerinde milletin istikbaline ışık tuttuğunu, aydınları, tıbbiyelileri, münevverleri ve vatan sevdalılarını aynı ideal etrafında birleştirerek milli şuurun yeniden dirilişine öncülük ettiğinin belirtildiği açıklamada,

“Bu kutlu ocak, Mustafa Kemal Atatürk’ün de büyük bir ihtimam ve takdirle desteklediği, Cumhuriyet’in fikrî temellerinin mayalandığı müstesna bir merkez olmuştur. Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte, milli kimliğin inşasında, kültürel değerlerimizin korunmasında ve genç nesillerin şuurlu bir şekilde yetişmesinde Türk Ocakları’nın üstlendiği vazife, tarihimizin en kıymetli hizmetlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Bu büyük yürüyüşün Anadolu’daki mühim duraklarından biri olan Çorum’da ise Türk Ocakları, Ekim 1923’te yakılan bir meşale olarak asırlık bir geleneğin taşıyıcısı olmuş, dün olduğu gibi bugün de milli ve manevi değerlerimizin yaşatılmasında, Türk toplumunun bilgilendirilmesinde öncü rolünü sürdürmüştür.

114 yıllık bu kutlu mirası devralan bizler; geçmişten aldığımız ilhamla, geleceğe daha güçlü, daha bilinçli ve daha kararlı adımlarla yürümeye azimliyiz. Türk milletinin birlik ve beraberliğini, kültürel zenginliğini ve yüksek idealini yaşatmak, Türk Ocakları’nın sönmeyen meşalesini daima ileriye taşımak en büyük vazifemizdir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk Ocakları’nın kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Türk Ocakları’nın 114. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice asırlara, aynı inanç, aynı heyecan ve aynı dava şuuru ile…” ifadeleri yer aldı.