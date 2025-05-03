Türk PDR Derneği İl Temsilciliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ile "Mağdura Işık Tutmak: Viktimoloji ve Suç" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Rehberlik Araştırma Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Tahir Demir ile Cihan Türkmen, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz katıldı.

Programda Doç. Dr. Emre Çıtak, katılımcılara sunum yaptı.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Başkanı Aykut Aydemir, Emre Çıtak’a katkılarından ve sunumlarından dolayı teşekkür etti.