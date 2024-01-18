Hitit Üniversitesi merkez kütüphanesinde 2 bin kitaptan oluşan "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı" kuruldu.

Türk Tarih Kurumu tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla başlatılan “100. Yıl Kitaplığı” projesi kapsamında Hitit Üniversitesi merkez kütüphanesinde oluşturulan "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı" için açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türk Tarih Kurumunun üniversitelerin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, “Hem bilimsel aktivitelerde hem de kütüphanelerde süresiz yayınlar bağlamında tarihsel vizyonunu büyük bir özveri, büyük bir başarıyla sürdürmüş bir kurumumuz” dedi.

Proje ile Türk Tarih Kurumu Yayınları’ndan 1171 eserin daha merkez kütüphaneye kazandırıldığını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, “Ben bu teşviklerinden ve desteklerinden dolayı kıymetli başkanıma ve başkanımızın nezdin de Türk Tarih Kurumumuzun kıymetli üyelerine, çalışanlarına ve bu katkıları bizlere sunan, Türkiye Cumhuriyeti kalıcı değerlerini öğreten kurumumuza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı ismiyle oluşturulan ve Türkiye’deki tüm üniversitelerde kurmayı planladıkları kitaplık açılışlarının üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Tarih Kurumunun Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat ilgi, alakası ve talimatlarıyla 15 Nisan 1931 yılında kurulmuş çok değerli bir kurum olduğunu ifade eden Özgen, şöyle devam etti:

“Kurulduğu günden bu tarafa Türkiye’nin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu tüm akademik çalışmalara, arkeolojik kazılar da dahil olmak üzere bizzat yürüten, destekleyen ve bu projeleri takip eden çok kıymetli akademik bir kurumumuz. Dolayısıyla bu kurumumuzun üretmiş olduğu bilimsel bilginin de gençlerimize, bilim dünyamıza, hocalarımıza ulaştırılması da tarih kurumumuzun bir görevi. Biz burada bir kitaplık açmış olmakla birlikte kurumumuzun asli bir görevini de yerine getirmiş bulunuyoruz. Buna izin verdiği için de Hitit Üniversitesine ayrıca teşekkür ediyoruz. Tarih kurumumuzun kurulduğu günden bu yana 2200 eseri var. Biz üniversite kütüphanelerimize yeni bastığımız kitapları da göndermeye devam edeceğiz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyelim.”

Açılış törenine Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Nurcan Baykam, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.