Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Asena Kılıç'ın Youtube kanalındaki Meslek Sırrı programında Türkiye'nin deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

En çok endişe ettiği bölgenin Dersim yöresi olduğunu söyledi. 3 şehrin isini sayan Görür, “Tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş” diye uyardı.

Programda Görür iyi bir jeolog olmanın püf noktalarını anlattı, ilk şartın araziye çıkmak olduğunu söyledi. Görür, hocası İhsan Ketin'in kendisine evlendiği için 6 ay küs kaldığını dile getirdi.

'MARMARA VE İSTANBUL İÇİN BAĞIRIYORUZ'

“Tarih tekerrür etmesin” diyerek yeni uyarılarda bulunan Görür, "Bas bas bağırıyoruz, Marmara'ya, İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye. 6 Şubat öncesi dikkat etmediler 50 binden fazla insanımızı bir gecede gömdük. Marmara'da önlem alın diyoruz ki 6 Şubat depremleri tekerrür etmesin. İnsanlarımız ölmesin diye bas bas bağırıyoruz. Ama siyasi iradenin, halkımızın umursadığı da yok. Korkuyorum ki yine tarih tekerrür edecek” ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK ENDİŞE ETTİĞİM YER...'

Depremin Türkiye gerçeği olduğunun altını çizen Görür, "Çok endişem ettiğim yer" dediği üç il için uyarıda bulundu. Koordinat olarak "Tunceli Yöresi" diyen Görür, "Erzincan, Bingöl-Karlıova arası endişe ettiğimiz yer. Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş” diyerek uyardı.