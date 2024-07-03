Rize' de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Satranç Türkiye Şampiyonasında Çorum’u başarıyla temsil eden Necip Fazıl Kısakürek Orta Okulu öğrencileri Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

13-17 Mayıs tarihleri arasında Rize’de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Satranç Türkiye Şampiyonasında Çorum’u başarıyla temsil eden Necip Fazıl Kısakürek Orta Okulu öğrencileri ve antrenörleri Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ettiler.

Şampiyonada, takım halinde Türkiye 2. olarak gümüş madalya kazanan öğrencileri tebrik eden Vali Dağlı, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.