Türk ve Katar 15 Yaş altı Badminton milli takımlarının Ankara kampı sürüyor.

Kampa Çorum İl Temsilcisi ve Antrenörü Bayram Aydın ile Yazıçaryı Gençlikspor kulübünden Ahmet Arda Kaya ve Mehmet Ali Yetişgen’in de katıldığı milli takım Ankara Badminton Federasyonu Milli Takım Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. 24 Ocak’ta başlayan ve 31 Ocak pazar günü sona erecek olan kampta iki ülke milli takım sporcuları ve antrenörleri ortak çalışma ve maçlar yaparak yeni yıldaki şampiyonalara hazırlanıyorlar.