Türkiye Muay Thai ve Jujitsu Federasyonu 13-15 Haziran 2025 tarihinde Çorum ilinde başlayan Jujitsu Çocuklar,Yetişkinler Büyükler ve Masterler Türkiye Şampiyonası 14 Haziran 2025 tarihinde açılış töreni ile başladı.

Açılış Törenine; Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Çorum Belediye Başkan Yrdımcısı Turhan Candan, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili. Hüseyin Şahin, Federasyon Genel Sekreteri Ömer Işık, Federasyon JujitJujits Asbaşkan Hulisi Elmas, Jujitsu Yürütme Kurulu Başkan Yrd. Şevki Erdoğan, Mehmet Çetin Karakurt, Yürütme Kurulu Üyeleri Seyit Mehmet Hallaç, Fikret Dikmen, Mustafa Göktürk, Cumhur Solak, Minir Nurettin Çelikkutan, Çorum Muaythai İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz, Jujitsu MHK Başkanı Ayhan Özbalkanlı ile Organizasyondan sorumlu Aybars Çilingir, il idareci, antrenör ve sporcular katıldı.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü vekili Hüseyin Şahin; Çorumda faaliyeti gerçekleştirmekten mutlu olduklarını, kafileleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını, faaliyeti gerçekleşmesinde emek veren Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonuna, Çorum Belediye Başkanlığına, İl Müdürlüğü personeline ve organizasyon kuruluna teşekkür etti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, her türlü spor faaliyetinin yapılması için destek olacaklarını, Katılımcı tüm kafilere başarılar dilediğini ifade etti,

Federasyonun Jujitsu Sorumlu Asbaşkanı Hulusi Elmas; Jujitsu günden güne gelişen bir aile, Türkiye'nin spora ve tesislere yatırım en iyi düzeyde olduğunu başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiğini ifade etti.

Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ise; Jujitsu sporunun dünyada yaygın olduğunu, Uluslararası platformda Asya Gençlik Olimpik Oyunlarına dahil edildiğini İslam Oyunlarında, Dünya Oyunlarında yer aldığını Olimpik olmaya layık bir spor dalı olduğunu, Türkiye'ye Jujitsu'nun Uluslararası platformda yerini alacağını, bunu için proje ve faaliyetlere devam edeceklerini katılımcılara başarılar dilediğini dile getirdi.