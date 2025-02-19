Ülkemizde ilk kez düzenlenen Türkiye Savate Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın iki gümüş ve iki bronz madalya kazandılar.

Çankırı’da düzenlenen Savate Türkiye Şampiyonası Çankırı Orhan Saka Spor Salonunda yapıldı.

Dövüş sanatı olarak Dünya’da oldukça yaygın ve popüler olan Savate Sporu Türkiye’de gelişmekte olan branşlar Federasyonuna bağlanarak geçtiğimiz yıl faaliyete başladı.

Çankırı’da ilk kez düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 48 kilo büyüm bayanlarda Nazlıcan Aksoy birinci olurken 42 kilo yıldız erkeklerde Muratcan Çalışkan ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 80 kilo genç erkeklerde ise Osmancık Coşar finalde kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Yıldız bayanlar 54 kiloda Tuba Çapar ve 51 kiloda Yıldız Ceylin Hayal Eker ise üçüncü oldular.

Antrenör Aydın Fırat branşın ülke genelinde yaygınlaştığını ilk olarak Bursa ve Ankara’da hakem kursu açıldığını bu kurslara Çorum’dan sekiz adayın katıldığı ve başarılı olarak hakem olmaya hak kazandıklarını söyledi. İlk Türkiye Şampiyonası olmasına rağmen Çankırı’da yapılan Türkiye Şampiyonası ilginin yüksek olduğunu yaklaşık 300 sporcunun mücadele ettiği belirten Fırat Türk Silahlı Kuvvetleri takımınında ilk şampiyonada mücadele ettiğini söyledi.

Fırat Türkiye Şampiyonasında ilk iki sırada yer alan sporcuların milli takım kampına katılacağını ve on gün sürecek bu kamp sonunda yapılacak seçme ile birinci olan sporcuların milli takımı Dünya Şampiyonası ve diğer organizelerde temsil etmeye hak kazanacağını söyledi. Milli takım 2-6 Temmuz’da Bulgaristan’ın Plovdi kentinde yapılacak büyükler, 23-27 Temmuz’da Özbekistan’ın başkenti Taşkent Savate ve 4-7 Ekim’de ise Assault Dünya Şampiyonasının Avusturya’nın Weiz şehrinde yapılacağını belirten Aydın Fırat hedeflerinin bu şampiyonalara sporcu göndermek olduğunu söyledi. Fırat ayrıca kendilerine desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür etti.