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‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kamu Spor Oyunları’ 3x3 Basketbol’da Türkiye üçüncüsü olan Çorum Milli Eğitim kadın takımı Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret etti.

Önce Çorum’da 3x3 Basketbol’da şampiyon olan ardından Ordu’da yapılan bölge birinciliğinde tüm rakiplerini yenerek Türkiye finallerine yükselmeyi başaran Serap Çelik, Büşra Öz uran, Fatma Topaktaş’lı kadrosu ile Ankara’da finallerde mücadele etti.

Final maçlarında da zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüscü olan Kadın Basketbol takımı Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Özgen Bıyıkoğlu ile birlikte Abdullah Kodek’i ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti,

Abdullah Kodek ise Cumhuriyetin 100. Yılı anısına düzenlenen anlamlı turnuvada Çorum Milli Eğitimini başarı ile temsil ederek Türkiye üçüncü olan 3x3 Kadın Basketbol takımını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.