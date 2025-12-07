Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak

ABD'nin Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımları sıkılaştırmasının ardından Avusturyalı iş insanı Bernd Bergmair, Lukoil'in yurtdışındaki varlıklarını satın almak için Hazine Bakanlığı'na resmî başvuru yaptı.

"HERKESİN SAHİP OLMAK İSTEYECEĞİ DEĞERLİ BİR PAKET"

Geçmişte MindGeek üzerinden Pornhub'ın sahibi olarak bilinen ve 2023'te hisselerini devreden Bergmair'in, Lukoil portföyünün hangi bölümlerine ilgi duyduğu açıklanmadı. Ancak yatırımcının Lukoil International GmbH'yi "herkesin sahip olmak isteyeceği değerli bir paket" olarak tanımladığı aktarıldı.

SON TARİH 13 ARALIK

Lukoil'in, ABD düzenlemeleri gereği 13 Aralık'a kadar yabancı varlıklarıyla ilgili işlem yapmasına izin veriliyor. Yaptırımların sertleşmesi sonrası Rus enerji devi yurtdışı pozisyonlarını hızla küçültmek zorunda kalmıştı. Lukoil'in Türkiye'de de 600'den fazla şubesi bulunuyor.

LUKOIL İÇİN YOĞUN İLGİ VAR

Reuters'ın haberine göre Lukoil varlıklarına yönelik yatırımcı ilgisi oldukça yüksek. Exxon Mobil'in Irak'taki Batı Kurna-2 sahasına ilgi gösterdiği, Carlyle gibi büyük fonların süreci yakından izlediği belirtiliyor. Ancak Rus şirketinin varlıkları tek paket hâlinde satmak istemesi, görüşmeleri zora sokan başlıca etken olarak değerlendiriliyor. Yalnızca Batılı yatırımcılar değil, Kazakistan'dan Kazmunaigaz ile Bulgaristan ve Romanya'daki enerji gruplarının da alım olasılıklarını değerlendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca Moldova hükümetinin ülkedeki Lukoil altyapısını satın alma ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ise Lukoil'e yönelik bazı yaptırımları geçici olarak gevşetti. OFAC'ın yayımladığı yeni lisansla, şirketin Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarında ürün satışı, işletme, bakım ve kapatma işlemleri 29 Nisan 2026'ya kadar serbest bırakıldı.