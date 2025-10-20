Türkiye'de trafiğe kayıtlı traktörlerin yüzde 34'ü tarımsal üretimin fazla olduğu 10 şehirde yer alıyor.

TÜİK'in bu yılın eylül ayına ilişkin açıkladığı 'Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerine göre, eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların 1,8'ini traktörler oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 13,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,1 azaldı.

Türkiye'deki 2 milyon 303 bin 621 traktörün 776 bin 687'i yani yaklaşık yüzde 34'ü ilk 10'daki şehirlerde bulunuyor. Afyonkarahisar'ın 50 bin 422'ye ulaşmasıyla 50 bin adedin traktörün bulunduğu şehir sayısı 11'e ulaşırken ilk 10'daki şehirlerin her birinden 60 binin üzerinde traktör kullanılıyor.

Türkiye'de traktör sayısında lider olan Manisa yine bu unvanını korudu ve traktör sayısını 110 binin üzerine çıkararak 2025'in ocak ayına göre 109 bin 270'ten 111 bin 34'e taşıdı.

Bursa 70 bin 8 olan traktör sayısını 80 bin 717'ye ulaşırken, "hububat ambarı" Konya'da bu yıl satışlar iyi gitmedi ve sadece 899 adetlik artışla 104 bin 38'den 104 bin 937'e çıktı.

Tarımsal üretimdeki mekanizasyon seviyesini gösteren bu verilere göre, en yüksek traktör sayısına sahip ilk 10 il ve Afyonkarahisar’ın traktör sayıları aşağıdaki tabloda yer aldı:

İl Traktör Sayısı (Ocak 2025) Traktör Sayısı (Ağustos 2025)

Manisa 109.270 111.034

Konya 104.038 104.937

İzmir 84.680 86.717

Bursa 79.008 80.538

Ankara 72.570 74.539

Denizli 64.119 65.211

Samsun 63.663 64.700

Antalya 63.476 64.566

Adana 62.861 63.180

Aydın 60.165 61.265

Afyonkarahisar 49.758 50.422