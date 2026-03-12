Çorum Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan işçileri ilgilendiren Hizmet-İş Sendikası’nın Mayıs ayında yapılması planlanan delege seçimleri iptal edildi.

Delege seçimiyle ilgili yaşanan gelişmeleri köşesinde ele alan Habercim19 köşe yazarı Mustafa Demirer, Çorum Belediyesi yönetiminin sendika seçimlerine müdahale ettiği iddialarının sürdüğünü, bu süreçte Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezi’nin kaotik bir ortamın oluşmaması ve işçiler arasındaki birlik ve beraberliğin korunması amacıyla seçimleri süresiz olarak iptal ettiğini ifade etti.

Demirer, “Fazla Özgüven Bünyeye Zarar” başlıklı yazısında süreçle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çorum Belediyesi ve çok sayıda ilçe belediyesinde Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın yetkili olduğu sendika seçimlerinin konuşulduğunu, mevzunun bu kadar erken gündeme gelmesinin belediye yönetiminin seçime müdahil olmasından kaynaklandığı iddiasını aktarmış, ‘Hep birlikte izleyip göreceğiz.’ demiştik.

Öyle de oldu. Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezi seçimlerin iptaline karar vermiş.

Hatırlarsak; Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın yetkili olduğu Çorum merkez ve çok sayıda ilçe belediyesinde çalışan işçileri kapsayan sendika seçimlerinin resmi süreci 2026 Mayıs ayında başlayacaktı. Çorum Belediyesi ve ilçe belediyelerinde yaklaşık 2 bin 350 işçi sandığa giderek 80 delegeyi belirleyecek, 9 doğal delege ile birlikte toplam 89 delege önümüzdeki iki yıl için yeni sendika yönetimini belirleyecekti.

Sendika başkanlığı için Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi Başkanı Mustafa Köroğlu ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde Amir olan Mustafa Şahin yarışıyordu.

Her iki başkan adayının durumunu etkileyecek en önemli parametrelerden birisi idarenin seçimlerle ilgili takınacağı tutumdu.

Yeni gelişmeye gelirsek; Çorum Belediyesi yönetiminin sendika seçimlerine müdahale ettiği iddiası artarak devam ederken, sendika genel merkezi kaotik ortamının oluşmaması ve işçiler arasında birlik ve beraberliğin tesisi amacıyla seçimleri ucu açık şekilde iptal etti.

Daha önce dedik, şimdi de yineleyelim; süreç, sendika üyesi işçilerin hür iradesi ve kararlı duruşunu dış müdahalelere kapalı tutarak ilerlemeli.

Uzun süredir gözlemlediğimiz ve de şaşırtıcı olan şu ki; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile onunla birlikte işbaşına gelen çekirdek ekibin bilhassa ikinci dönemlerinde şiddetli öz güven patlaması yaşaması.

Bu özgüven patlaması denen şeyin nelere mal olduğunu geçmişte birçok olayda örnekledik. Şişirilmiş özgüven başta bünyeye, sonra da şehre çooook zarar veriyor.”