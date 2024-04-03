Park Ganita U 13 liginde gruplarda son maçlar öncesinde play-off mücadelesi kıran kırana devam ediyor.

Üç grupta 21 takımla başlayan ancak çekilen üç takımla 18 takımın mücadele ettiği U 13 liginde beşinci maçlar hafta sonunda oynandı.

A grubunda Osmancık Kandiberspor takımı 1907 Gençlikspor önünde zorlansada 1-0 kazanarak beşinci maçından da üç puanla ayrılarak play-off biletini aldı.

Osmancık Belediyespor ise Çorum Anadolu FK deplasmanında 6-1 galip gelerek oda son maçlar öncesinde final grubunu garantileyen ikinci takım oldu.

Hattuşa Gençlikspor ise Alaca Belediyespor’u 4-0 yenerek play-off şansını devam ettirdi.

Gruptan çıkacak üçüncü takımı bu hafta oynanacak HE Kültürspor, Hattuşa Gençlikspor maçı belirleyecek.

Bu maçı Hattuşa kazanması halinde üçüncü takım olacak. Kültürspor’un yenmesi halinde ise erteleme maçında Kültürspor’un 1907 Gençlikspor maçını Kültürspor kazanırsa üçüncü olarak final grubuna yükselecek.

B grubunda ise final grubuna yükselen üç takımda son maçlar öncesinde belli oldu.

Grupta haftanın oynanan tek maçında Çorumspor Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek final grubu bileini aldı.

Grupta Vefa Gençlikspor beş maçınıda kazanarak lider olarak final grubuna yükselirken gruptan ikinci ve üçüncü çıkacak takımı son haftada oynanacak Çorumspor- İl Özel İdarespor maçının sonucu belirleyecek.

C grubunda da final grubuna yükselen ilk iki takım belli. Çorum FK beş maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi.

Mimar Sinan takımıda bir maç eksiğine rağmen gruptan çıkmayı garantiledi.

Gruptan çıkacak üçüncü takımı bu hafta sonu oynanacak Çorum İdman Yurdu-İskilipgücüspor maçı belirleyecek.

Bir maçı eksik İdman Yurdu bu maı kazanması halinde final grubuna çıkmayı garantileyecek.

İskilipgücüspor ise bu maçı kazanması halinde final grubuna çıkacak üçüncü takım olacak.

Grubun erteleme maçında ise Çorum İdman Yurdu ile Mimar Sinanspor takımları karşılaşacak.

Ligde grup maçları sonunda 12 takım final grubuna yükselecek ve tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar sonunda şampiyon belli olacak.

U 13 final maçı lig sponsoru Park Ganita talebi doğrultusunda Osmancık ilçe sahasında oynanacak.