Park Ganita U 13 liginde şampiyon Vefaspor oldu.

Osmancık İlçe sahasında oynanan final maçında Çorum FK’yı 3-2 yenen Vefaspor mutlu sona ulaştı.

22 takımın mücadelesi ile üç grupta başlayan U 13 Liginde heyecan cumartesi günü Osmancık ilçe sahasında oynanan final maçı ile sona erdi.

Final maçı öncesi Osmancık İlçe sahasında misafirlere döner ikramı, pamuk şeker ve oyunlar oymatırken çocuklara yüz boyaması yapıldı.

Final maçı beklendiği gibi zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Maçın ilk yarısında Kaan’ın attığı golle Çorum FK 1-0 öne geçti ilk yarının son dakikalarında Emir ile Vefaspor beraberliği sağladı ve ilk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının başında Vefaspor Yusuf ile maçta öne geçti. Sonraki bölümde Çorum FK’nın beraberlik çabası 50. dakikada Göktuğ ile sona verdi ve skor yeniden eşitlendi.

Kırmızı siyahlı takımın beraberlik sevinci üç dakika sürdü ve Vefaspor 53. dakikada Muhammet’in attığı golle maçta yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

Maçın kalan bölümünde Çorum FK’nın beraberlik çabası sonuç vermedi ve maçtan 3-2 galip ayrılan Vefaspor U 13 şampiyonluğunu kazanırken Çorum FK ise ikincilik kupasının ardından Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.