Park Ganita U 13 liginde finalin adı bugün konuyor. Grup ve elama maçları sonunda yarı finale yükselen dört takım bugün karşı karşıya gelecekler.

İtfaiye sahasında bugün oynanacak ilk yarı final maçında saat 15’de Osmancık Belediyespor ile Vefa Gençlikspor takımları karşılaşacak. Bu maçın ardından ise ikinci yarı final maçında saat 16.30’da Ahlatcı Çorum FK ile Osmancık Kandiberspor takımları finalist olmak için karşılaşacaklar.

Bugün oynanacak maçlarda normal sürelerin berabere bitmesi halinde finalist takımı belirlemek için direk penaltı atışlarına geçilecek. Bu ligin final maçı 4 Mayıs cumartesi günü Osmancık ilçe sahasında oynanacak. Kaybeden takımlar saat 15’de üçüncülük dördüncülük kazanan takımlar ise saat 16.30’da şampiyonluk maçında karşılaşacaklar.