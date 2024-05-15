Ahlatcı Çorum FK’da Süper lige yükselme primi 1.5 milyon lira olarak açıklandı.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın Boluspor maçının ardından futbolcularla bir araya gelerek play-off öncesinde görüş ve düşüncelerini aktardığı ve aynı toplantıda primleride açıkladığı öğrenildi.

Oğuzhan Yalçın’ın takıma olan inancın dile getirdiği ve takımın Süper Lige çıkması halinde kişi başı 1,5 milyon liralık şampiyonluk primi vereceğini açıkladı ve bunla ilgili kulübün resmi kağıdını imzalayarak vererek onlara olan güvenini dile getirdiği belirtildi.

Futbolcuların bu jest karşısında son derece morallendiği gözlendi.

Yalçın’ın aynı toplantıda yarın oynanacak Kocaelispor maçı kazanmaları halinde futbolculara kişi başı 100’er bin lira prim açıkladığı ve bu miktarın artabileceğini de söylediği öğrenildi.