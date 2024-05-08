Namsan U 17 ligi final grubunda beşinci maçlar bugün oynanacak.

Final Grubu ilk dört maçı sonunda şampiyonluğu garantileyen Mimar Sinan üçüncü sırada bulunan Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Devane sahasında saat 16’da başlayacak maçta Mimar Sinan yoluna kayıpsız devam etmek için Gençlerbirliği ise rakibine ilk puan kaybını yaşatmak için mücadele edecek.

Final Grubunun diğer maçında ise İskilipgücüspor ile HE Kültürspor takımları bugün saat 16’da İskilip ilçe sahasında karşılaşacaklar.

U 17 liginde kupalar cumartesi günü oynanacak son maçların ardından düzenlenecek törenle verilecek.