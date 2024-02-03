U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK’ya Aksarayspor şoku.

Ligde son haftalarda aldığı galibiyetler ile play-off için iddiasını artıran kırmızı siyahlı takım sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu birde erteleme maçı olması nedeni ile sonradan transferlerin oynayamaması nedeni ile U 17 takviyeli 14 kişi çıktığı Aksarayspor deplasmanında ilk yarıdaki kötü futbolu ile rakibine 3-0 mağlup oldu.

İlk yarıyı Muhammed ve Sinan’ın iki golü ile ev sahibi takım 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Ahlatcı Çorum FK’nın çabası gol getirmedi ve maçtan ilk yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup ayrılan kırmızı siyahlı takım ikinci devreyi 1 puanla tamamlarken Aksaray Belediyespor ise üçüncü galibiyetini aldı ve 11 puana yükseldi.